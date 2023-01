Fransen mogen meer dan 3 procent rente op hun spaarboekje verwachten

Bij deze bank krijg je een spaarrente van 2 procent, maar hoe veilig staat je geld bij een buitenland­se bank?

De spaarrentes beginnen eindelijk weer te stijgen. Op een vrij opneembare spaarrekening van het buitenlandse Trade Republic wordt nu 2 procent rente geboden, de hoogste spaarrente in jaren. Is dat wel te vertrouwen? En waarom is het verschil met onze banken zo groot? Wij beantwoorden zes veelgestelde vragen over je spaargeld.

5 januari