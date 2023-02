Fransen drinken veel minder wijn dan vroeger, Frankrijk gaat nu wijnoverschotten omzetten in industriële alcohol

“Spoorblun­der van de eeuw”: Spanje spendeert 260 miljoen euro aan nieuwe treinen die te groot zijn om door tunnels te rijden

In Spanje is de commotie rond de aankoop van een dertigtal nieuwe treinen volledig ontspoord. Eerder raakte bekend dat het Spaanse ministerie van Transport in totaal 258 miljoen euro had geïnvesteerd in de bouw van nieuwe treinen die in de noordelijke regio’s Cantabrië en Asturië zouden worden ingezet. Nu blijkt er echter één probleem te zijn: de voertuigen zijn een stuk groter dan ‘normale’ treinen en geraken niet door de tunnels die ze op hun route tegenkomen.

