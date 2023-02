Franse werkminister maakt kruiswoordpuzzel tijdens pensioendebat: “Ik heb iets doms gedaan”

Zo leven Russische soldaten in een Oekraïens kamp voor krijgsge­van­ge­nen: “Mama, ik zit in de cel, meer kan ik niet zeggen”

Te midden van de verwoestende oorlog worden in Oekraïne op dit moment honderden Russische soldaten, dienstplichtigen en huurlingen vastgehouden. De krijgsgevangenen zitten verspreid in vijftig speciale ‘kampen’ op verschillende locaties in het land. De Britse nieuwszender BBC kon een uitzonderlijk bezoek brengen aan zo’n kamp in het westen van Oekraïne. Hoewel de Russen er volgens de cipiers goed worden behandeld, hopen velen van hen toch op een spoedige gevangenenruil.