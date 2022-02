Franse 'vrijheidskonvooien' beginnen tocht naar Parijs

Ouders onthullen dat ontvoerder smoes gebruikte om Cleo (4) weg te plukken uit tent en dat hun dochter voorgoed is veranderd

De ontvoering van de vierjarige Cleo Smith (4) hield de wereld zo’n drie maanden geleden dagenlang in spanning. Het Australische meisje werd met een smoes meegenomen uit de tent, zo zeggen haar ouders in een tv-interview. Achttien dagen later werd de kleuter levend aangetroffen in de woning van haar ontvoerder, maar Cleo heeft duidelijk nog niet verwerkt wat er is gebeurd.

