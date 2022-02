Franse 'vrijheidskonvooien' beginnen tocht naar Parijs en Brussel

De eerste Franse vrachtrijders die zaterdag een grote betoging in Parijs tegen de coronamaatregelen willen houden, zijn woensdag uit Nice vertrokken. De plaatselijke autoriteiten meldden dat een reeks vrachtauto's met naar schatting 150 betogers aan boord woensdag in de ochtend zijn vertrokken. Volgens de organisatie van het nationale protest zijn er wel vierhonderd betogers vanuit Nice richting Parijs vertrokken. Sommige demonstranten geven aan door te willen rijden tot Brussel.

Er gaan woensdag ook in onder meer Toulouse, Perpignan, Bayonne en Bordeaux betogers op pad. De komende dagen vertrekken uit tal van plaatsen 'vrijheidskonvooien' naar de hoofdstad. Er rijden zowel trucks, als personenwagens, motoren en kampeerwagens mee in de konvooien.

Een deel van de betogers is van plan om na een passage in Parijs verder te rijden naar Brussel. Ook in ons land en andere Europese hoofdsteden is een oproep gelanceerd om op 14 februari een gelijkaardig ‘Freedom Convoy’ te organiseren naar onze hoofdstad. De Brusselse politie is op de hoogte, maar wil nog niet communiceren over een mogelijke aanvraag en toelating voor de proteststoet.

Volledig scherm Het konvooi vertrekt vanuit Nice © EPA

Canadees voorbeeld

Het protest wordt uitgevoerd naar het voorbeeld van de Canadese truckers. Zij reden over drie lange routes naar de hoofdstad Ottawa om er tegen alle beperkingen te betogen die uit naam van de volksgezondheid worden opgelegd. Het protest kreeg langs de route massale bijval en was op het hoogtepunt eind januari in Ottawa. Een deel van betogers is daar echter tot irritatie van bedrijven en bewoners nog steeds.

Economische gevolgen

De voorbije dagen breidden de demonstraties zich vanuit Ottawa uit naar andere delen van het land, en sinds maandag hebben betogers de Ambassador Bridge tussen de VS en Canada afgesloten. Dat is de drukste grensverbinding tussen beide landen die dagelijks wordt gebruikt door zo’n 8.000 vrachtwagens. Sinds dinsdagavond laten de betogers weer personenvoertuigen door vanuit Canada naar de VS, maar omgekeerd blijft de grenstoegang dicht. Bijna een kwart van alle handel met de VS wordt dagelijks over de Ambassador Bridge verplaatst en experts wijzen erop dat de blokkade snel ernstige economische gevolgen kan hebben.

In Coutts in de provincie Alberta vindt een gelijkaardige grensblokkade plaats. Coutts is de belangrijkste grensovergang voor vleesproducten. “Hoewel het voor de hand ligt dat als één grenspost geblokkeerd is, er vele andere opties zijn, moet het product, als het de export van vlees betreft, een inspectie aan de Amerikaanse grens doorstaan”, zegt de Alberta Meat Council. De dichtstbijzijnde locatie waar voedselwaren kunnen geïnspecteerd worden, ligt echter dertien uur verderop.

De Canadese provincies Alberta, Saskatchewan en Prince Edward Island hebben dinsdag kort na elkaar aangekondigd snel alle coronamaatregelen af te schaffen. De autoriteiten in de provincies zeggen dat dit niets met het truckersprotest te maken heeft. Het is besloten omdat de maatregelen zinloos of ondoelmatig blijken.

Volgens de premier van Saskatchewan is het middel nu erger dan de kwaal en zijn alle maatregelen per 14 februari van de baan. Canadese media verwachten dat snel meer provincies dat voorbeeld volgen.

Lees ook:

Bekijk ook: Hele stad al week gegijzeld door blokkade van truckers