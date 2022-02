Franse vrachtwagens op weg naar Parijs ondanks verbod protest

NASA toont zich erg bezorgd over tienduizen­den Spa­ceX-satellie­ten in de ruimte

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA maakt zich grote zorgen over de plannen van het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX om duizenden Starlink-satellieten van een tweede generatie in de ruimte te brengen. Dit leidt tot een "significante toename" van potentiële botsingen in lage banen en doorkruist de lanceringen en wetenschappelijke activiteiten van de NASA zelf, zo staat in een brief van vijf bladzijden aan de Amerikaanse telecomwaakhond FCC.

10 februari