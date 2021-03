Franse verdwijning ten einde: lichaam vermiste mama (42) na vijf weken gevonden, echtgenoot benaderde Georgiërs voor huurmoord

Een opzienbarende verdwijning die Frankrijk sinds midden februari in de ban hield, is na vijf weken ten einde. Het lichaam van Magali Blandin (42), moeder van vier kinderen, is zaterdag in de buurt van Rennes gevonden op aanwijzing van haar echtgenoot. De veertiger heeft bekend haar met een honkbalknuppel om het leven te hebben gebracht, maakte openbaar aanklager Philippe Astruc bekend op een persconferentie.

Het lichaam “vrijwel zeker dat van Magali Blandin” werd gevonden in een bos in Boisgervilly, op twee kilometer van Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) waar haar man woont.



Blandin, die sinds september gescheiden leefde van haar echtgenoot, was lerares van beroep. Haar vier kinderen zaten op een andere school. De directie belde Blandins school op met de mededeling dat niemand de kinderen was komen ophalen, waarna een collega haar op 11 februari ‘s avonds als vermist opgaf.

De politie ging meteen uit van een onrustwekkende verdwijning en zette de grote middelen in. Franse media legden in de dagen daarna een link met andere recente verdwijningen van vrouwen in het land.

Volledig scherm Procureur Philippe Astruc gaf zaterdag een in Rennes een persconferentie. © AFP

Speurders pakten echtgenoot Jérôme G. (45) donderdag op voor ondervraging. De man bekende dat hij in de ochtend van 11 februari zijn kinderen (4, 7, 12 en 14 jaar oud) op school afzette, naar haar appartement in Montfort-sur-Meu reed, waar hij zijn vrouw opwachtte. Hij sloeg haar twee keer met een honkbalknuppel. De slagen bleken fataal. De knuppel stak hij daarna in brand.

De volgende nacht probeerde de man “nauwgezet” de sporen van zijn misdaad uit te wissen. Hij reed met het lichaam naar een besneeuwd bos en begroef haar in een eerder gegraven put. De man gooide ook ongebluste kalk op het stoffelijk overschot. Of de kinderen toen bij hem lagen te slapen, is nog niet duidelijk.

Blandin was bij haar man weggegaan na meerdere gevallen van huiselijk geweld. De klacht die ze tegen hem indiende, bleef zonder gevolg. Jérôme G. verhuurde loodsen en bracht zijn dagen door met deze te renoveren. Volgens procureur Astruc liep de man in 2005 een niet nader genoemde gerechtelijke veroordeling op.

Volledig scherm 19 februari: een week na de verdwijning van Magali Blandin kamden vrijwilligers de omgeving van Montefort-sur-Meu uit. © AFP

De zaak nam twee weken na de verdwijning een onverwachte wending. Op 25 februari boden Jérôme G. en zijn advocaat zich aan bij de onderzoeksrechter. De veertiger verklaarde afgeperst en bedreigd te worden. Enkele Georgiërs aan wie hij loodsen verhuurde, eisten 15.000 euro. De onderzoeksrechter plaatste de vier kinderen van het echtpaar vanaf dan bij een opvanggezin. Jérôme G. - toen nog niet onder verdenking - kreeg de opdracht van de speurders om op zondagnamiddag 14 maart in Maurepas af te spreken met de vermeende afpersers. Agenten in burger hielden discreet een oogje in het zeil. Het leidde tot de arrestatie van vijf Georgiërs ter plaatse, en nog een zesde de dinsdag erna.

20.000 euro

Procureur Astruc sprak zaterdag van een crimineel scenario met “een grote complexiteit”. Jérôme G. zou in november 2020 zijn Georgische contacten hebben benaderd. Bedoeling was om Blandin door een huurmoordenaar uit de weg te laten ruimen. Hij zou hiervoor 20.000 euro hebben betaald.



Drie Georgiërs, twee mannen respectievelijk geboren in 1990 en 1975, en een vrouw geboren in 1996 zijn donderdag aangeklaagd voor afpersing in vereniging. Zij zouden Jerôme G. een stiekem opgenomen audio-opname hebben voorgelegd waarin hij de wil uitte zijn vrouw te laten vermoorden. “Hij kreeg de eis hen 15.000 euro betalen in ruil voor hun stilzwijgen”, aldus procureur Astruc gisteren. Een van de twee Georgische mannen is eveneens aangeklaagd voor betrokkenheid aan de moord op Blandin.

De advocaat van Jerôme G. zegt dat zijn cliënt “de echtelijke breuk niet kon verkroppen”. Meester Jean-Guillaume Le Mintier bevestigde dat de veertiger 20.000 euro aan de Georgiërs had betaald om daarna te constateren dat hij “opgelicht” was. Hij nam daarna de beslissing “om alleen te handelen.” De procureur gaf nog mee dat het onderzoek nog lang niet is afgerond.

Volledig scherm Jean Guillaume Le Mintier, de advocaat van verdachte Jerôme G. stond gisteren kort de pers te woord. © AFP