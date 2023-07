Franse twintiger gearresteerd nadat hij bericht met identiteit van agent die Nahel (17) doodschoot retweet

In Frankrijk is een 24-jarige man gearresteerd nadat hij de identiteit van de politieagent die de 17-jarige Nahel doodschoot heeft gedeeld. De man, afkomstig uit het Zuid-Franse departement Tarn, had een bestaand bericht op Twitter – waarin de naam en het adres van de agent werden bekendgemaakt – geretweet.

Op 27 juni kwam de 17-jarige Nahel om het leven nadat hij tegengehouden werd door de politie in de Parijse voorstad Nanterre. Hij reed zonder rijbewijs en beging verschillende verkeersovertredingen. De video waarin te zien is hoe een politieagent de tiener van dichtbij neerschiet in zijn knalgele auto ging de wereld rond. De dood van Nahel leidde tot grote verontwaardiging en hevige rellen in Frankrijk. De agent die hem neerschoot is in verdenking gesteld voor vrijwillige doodslag.

KIJK. De video waarin te zien is hoe een politieagent Nahel (17) doodschiet ging de wereld rond

De 24-jarige internetgebruiker uit Tarn heeft aan de politie toegegeven dat hij een Twitterbericht met de vertrouwelijke informatie van de agent heeft geretweet. De verdachte was eerder al veroordeeld voor fraude en zou een enkelband krijgen. In afwachting van zijn proces op 18 september zit hij nu in een gevangenis in Toulouse. De jongeman riskeert een gevangenisstraf van maximum drie jaar voor het delen van de informatie.

De gegevens van de politieagent circuleren al langer op sociale media. De 20-jarige internetgebruiker die initieel de identiteit en woonplaats van de politieagent onthulde en aanzette tot haat, werd al veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.

Hervorming wapengebruik

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept ondertussen op om de regels rond het gebruik van vuurwapens door de Franse politie te hervormen. Vandaag is de wetgeving immers “gevaarlijk, onnauwkeurig en vrijblijvend”, aldus Amnesty. Naast nieuwe regels over het wapengebruik vraagt de organisatie ook “echte maatregelen om het systemische racisme binnen de ordehandhaving in Frankrijk te bestrijden”, zegt regionaal directeur voor Europa Nils Muiznieks.

De wetgeving werd in februari 2017 aangepast. Tot dan was de Franse politie onderworpen aan de strafwet en het principe van wettelijke zelfverdediging, net als alle andere burgers. Maar artikel 435-1 voorziet dat agenten mogen schieten als mensen weigeren te gehoorzamen tijdens wegcontroles, er geen andere manier is om de auto te stoppen en als de agenten ervan uitgaan dat de bestuurder een gevaar vormt.