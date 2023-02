Franse tv-journalist geschorst na link met beruchte Team Jorge

In januari raakte bekend dat Rachid M’Barki op staande voet was ontslagen als presentator, in afwachting van een intern onderzoek. De reden van zijn ontslag werd niet meegedeeld en bleef een groot vraagteken. Daar kwam echter verandering in met een nieuw onderzoek van het Franse dagblad ‘Le Monde’ in samenwerking met de organisatie Forbidden Stories.

Volgens het onderzoek bracht de 54-jarige M’Barki reportages over uiteenlopende onderwerpen zoals luxueuze jachten in Monaco, corruptie in Qatar en Soedanese oppositieleiders. Die reportages hebben echter allemaal één ding gemeen: ze zijn afkomstig van een Israëlische organisatie.

De onderzoekers geven aan bewijs te hebben dat de oorsprong van die reportages te vinden is bij het notoire Team Jorge, gesitueerd in Tel Aviv. Team Jorge wordt geleid door Tal Hanan, een voormalige Israëlische special forces-officier. Team Jorge is volgens ‘Le Monde’ en Forbidden Stories een van de grote spelers in de wereld van desinformatiehuurlingen. Dat zijn experts die tegen betaling via het internet verkiezingen beïnvloeden of de reputatie van een vijand beschadigen.

Controles omzeild

M’Barki ontkent betaald te zijn om de verhalen te publiceren, maar hij geeft wel toe dat hij de redactionele procedures en controles van BFMTV heeft omzeild. Hij zou verslagen hebben gekregen van een tussenpersoon en zijn eigen professionele oordeel hebben aangehaald om die te gebruiken.

De mensen of organisaties die deze dubieuze campagnes hebben aangevraagd, blijven volgens ‘Le Monde’ en Forbidden Stories een groot mysterie. Het is niet uit te sluiten dat sommige campagnes in opdracht van regeringen werden uitgevoerd, maar de meeste zijn waarschijnlijk in opdracht van particuliere belangen, zo concludeerde het onderzoek.