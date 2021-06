Franse tiener steekt vader dood en deelt video op sociale media

In Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk, heeft een tiener zijn vader doodgestoken. Nadien deelde de jongeman een video van het voorval op sociale media. Ongeveer 40 mensen zouden de video gezien hebben, zij kregen psychologische ondersteuning. Politieagenten werden opgeroepen om de beelden van sociale media te verwijderen. De tiener is in voorlopige hechtenis genomen.

De jongeman belde afgelopen weekend de politie om te melden dat hij zijn vader met een mes had gedood in het huis van de familie in Ploeren. Dat bevestigt Francois Touron, de officier van Justitie in Vannes. Het lichaam van het slachtoffer vertoonde meerdere verwondingen.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de tiener had gedronken tijdens een feestje voordat hij naar het ouderlijk huis was gegaan, waar zijn vader al enkele weken alleen woonde. Hij had twee messen uit de keuken genomen en zijn vader, die in zijn kamer lag te slapen, wakker gemaakt alvorens hem neer te steken”, aldus Touron.

De tiener wilde naar eigen zeggen een einde maken aan het gewelddadige gedrag van zijn vader. Het slachtoffer zou een alcoholist zijn geweest die agressief was ten opzichte van zijn gezin. De officier van Justitie verwees naar een strafrechtelijk onderzoek dat op 12 mei werd ingesteld na een klacht over huiselijk geweld van de echtgenote van de man. “Het onderzoek was aan de gang, de echtgenote en twee kinderen hadden de echtelijke woning al verlaten”, zei Touron.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.