Franse straatartiest brengt overvolle vuilniszakken in Parijs tot leven

“Very good stuff!” Oekraïense minister pronkt met pas aangekomen Britse tanks in filmpje

De veertien Britse Challenger 2-tanks die het Verenigd Koninkrijk in januari beloofde te leveren, zijn aangekomen in Oekraïne. Dat meldt het ministerie van Defensie in Kiev. De tanks zouden in de lente al worden ingezet. Er arriveerde ook militair materieel uit Duitsland en de Verenigde Staten, tot grote tevredenheid van de Oekraïense autoriteiten.