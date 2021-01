Franse sterrenkok Albert Roux op 85-jarige leeftijd overleden

De Franse chef-kok Albert Roux, onder andere bekend als mede-oprichter van het sterrenrestaurant Le Gavroche in Londen, is maandag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag gemeld. Volgens hen sukkelde Roux al een tijdje met zijn gezondheid. Meer informatie over de doodsoorzaak werd niet vrijgegeven.

Albert Roux en zijn eerder overleden broer Michel openden in 1967 hun restaurant Le Gavroche in Londen, dat uitgroeide tot het eerste restaurant in Groot-Brittannië met een Michelin-ster. Beide broers zorgden met hun kookkunsten in Le Gavroche voor een ware culinaire revolutie in Londen en leidden er ook heel wat andere topchefs op, onder wie Gordon Ramsay, Marco Pierre White, Pierre Koffman en Monica Galetti.

Michel Roux overleed enkele maanden geleden aan een slepende ziekte. Le Gavroche wordt nu gerund door Michel Roux Junior, de zoon van Albert en petekind van Michel.

Albert Roux werd geboren op 8 oktober 1935 in het Franse Semur-en-Brionnais, maar spendeerde bijna zijn hele loopbaan in Groot-Brittannië waar hij zich definitief vestigde na zijn legerdienst in Algerije en na twee jaar als sous-chef te hebben gewerkt op de Britse ambassade in Parijs. Hij schreef heel wat boeken en nam deel aan tal van culinaire programma’s op de Britse televisie. Samen met zijn broer riep Albert Roux ook de “Roux Scholarship” in het leven, een kookwedstrijd voor opkomende chef-koks in Groot-Brittannië.

Naast het restaurant Le Gavroche begonnen de broers Roux in 1972 ook ‘The Waterside Inn’ in Bray, dat de dag van vandaag wordt geleid door Alain Roux, zoon van Michel Roux en neef van Albert. Sinds het etablissement in 1985 drie Michelin-sterren kreeg toegewezen moest het nog geen enkele ster weer afgeven, een ongeziene prestatie voor een restaurant buiten Frankrijk.