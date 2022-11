Franse steden gebruiken steeds vaker paard en kar om energiekosten te drukken: “Dit is de toekomst”

In het Franse dorpje Hennebont weerklinkt het geluid van paardenhoeven door de straten. Het is geen koets die voorbij rijdt met wat toeristen, maar wel de afvalophaling die met paard en kar te werk gaat. Door de klimaatcrisis, de energiecrisis en het niveau aan werkstress is er gekozen om op deze manier te werken. “Onze job als afvalophaler is veel fijner met een dier er bij. Mensen kijken nu ook anders naar ons, ze lachen vriendelijk”.

Julien (38), die gewoonlijk vuilnisbakken leegt op een vuilniswagen in een andere stad, volgde een opleiding in paardentechniek. “Mensen zien je anders, ze zeggen gedag in plaats van te claxonneren. Dit is de toekomst, het vervuilt minder, je gebruikt minder benzine en er is minder lawaai”, zegt hij aan The Guardian. “Het maakt mensen ook aan het lachen. Daarnaast adem ik normaal constant uitlaatgassen in achter mijn vrachtwagen, maar dit voelt veel gezonder.”

“Als ik het geluid van de hoeven hoor, ben ik helemaal gelukkig”, zegt Florence, een makelaar in Hennebont, “Het brengt een soort zachte rust in deze hectische tijden. Het brengt een beetje poëzie in het dagelijkse leven, een herinnering dat dingen eenvoudiger kunnen zijn. Als ik in een wereld zonder auto’s zou kunnen leven, zou ik dat doen.”

Schoolkarren

Sinds de jaren negentig wordt er al geëxperimenteerd met het gebruik van trekpaarden voor gemeentelijke taken. Maar sindsdien is het aantal Franse steden dat paarden gebruikt enorm toegenomen, zeker nu, tijdens een klimaat- en energiecrisis. Tot 200 stedelijke gebieden hebben de laatste jaren trekpaarden gebruikt. De meest voorkomende taken zijn vuilnisophaling en het naar school brengen van kinderen.

In de Zuid-Franse stad Vendargues zijn de “schoolkarren” zo populair dat er grote wachtlijsten zijn ontstaan met meer dan honderd gezinnen. Heel wat kinderen die naar school konden lopen of fietsen, gaven toch de voorkeur aan de paardenkar. Het duurt langer, maar ze vinden dat het “rustgevend” werkt.

Ook voor de gemeentelijke groendienst, kleine fracties van openbaar vervoer of het verzamelen van kerstbomen worden paarden gebruikt. Tegelijkertijd is het gebruik van paarden en ezels in de landbouw toegenomen: honderden worden momenteel gebruikt in wijngaarden en voor tuinbouw. Lokale politici houden ook van de symboliek van een paard om te laten zien dat zij zich inzetten voor het milieu. Het gebruik van trekpaarden blijft een taak voor individuele steden, maar sommige lokale mandatarissen willen graag dat de nationale overheid meer gecentraliseerde steun geeft en paardenkracht als officiële vorm van alternatieve energie.