Franse staatssecretaris tevreden met "gered" toeristisch seizoen

“Ik geloof dat we de zomer hebben gered in een context die niet evident is”, aldus Lemoyne. Hij verwees daarmee naar het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus, door de opkomst van de besmettelijkere deltavariant. “We zijn erin geslaagd het zomerseizoen voort te zetten dankzij maatregelen die heel vroeg genomen zijn en ook dankzij de gezondheidspas.”

Dat bewijs - dat aangeeft dat iemand volledig gevaccineerd is, negatief getest heeft of recent hersteld is van het coronavirus - werd aanvankelijk ingevoerd voor grotere evenementen, maar is in Frankrijk intussen bijna overal verplicht in het openbaar.

Van de Fransen die op vakantie gingen, bleef deze zomer 85 procent in eigen land. Dat is meer dan de 75 procent in 2019, toen er nog geen sprake was van het coronavirus.

Lemoyne had het vooral over “hele goede prestaties” van campings en gîtes. Die presteerden nog beter dan in zomer van 2019, toen juli een recordmaand was. Voorts bleven de bergen en de zee “vaste waarden”, met in de Pyreneeën 24 procent meer toeristen.

Lees ook