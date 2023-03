Franse staatssecretaris siert cover van ‘Playboy’: “Dit zorgt voor tandengeknars binnen regering”

Van het Witte Huis naar de cel? Vier vragen over de histori­sche aanklacht tegen de Amerikaan­se oud-president Donald Trump

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is door een ‘grand jury’ in zijn vroegere thuisstad New York aangeklaagd na een onderzoek naar zwijggeld dat aan pornoster Stormy Daniels werd betaald. Trump noemt de aanklacht zelf “een heksenjacht” en schreeuwt zijn onschuld uit. Maar wat staat hem mogelijk te wachten? Vier vragen over de nu al historische aanklacht, want het is voor het eerst dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd.