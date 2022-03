Franse staatssecretaris neemt ontslag na beschuldigingen van pestgedrag

Waarom we de Oekraïense president voortaan niet meer Zelenski maar Zelensky zullen noemen

Hoe heet de president van Oekraïne nu eigenlijk? Volodimir Zelenski met gestipte i — of Volodymyr Zelensky met ypsilon? Een ingewikkelde kwestie die ervoor zorgt dat je beide versies tegenkomt, ook op onze site en in onze krant. Hetzelfde geldt voor plaatsnamen, waar de variatie soms nog groter is. Charkiv, Charkov, Kharkiv of Kharkov? Dat slaat allemaal op dezelfde stad. Het verdient een woordje uitleg hoe we daar wat meer eenvormigheid in willen brengen.

