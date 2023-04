‘Franse spiderman’ Alain Robert beklimt wolkenkrabber in Parijs zonder veiligheidsuitrusting

Macron na nieuwe demonstra­ties in Frankrijk: “Niemand, vooral ik niet, kan hier doof voor blijven”

In Franse steden is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen de pensioenhervormingen. De protesten ontstonden spontaan tijdens een tv-toespraak van de Franse president Emmanuel Macron. In onder meer Lyon liep het uit de hand, meldt ‘Le Monde’. Macron reageerde maandagavond laat in een tweet op de jongste demonstraties: