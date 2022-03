Franse skitrip wordt horrorvakantie: 450 Nederlandse studenten vroeger naar huis nadat sommigen in het ziekenhuis zijn beland

Showbizz In deze chique chalet vieren de Verhulst­jes de verjaardag van Gert: “Pure luxe, maar het is ooit anders geweest”

In de slipstream van de familie trekken we maandagavond met 'De Verhulstjes' mee op skivakantie naar Tirol. Dat gebeurt - zoals we dat van Gert gewoon zijn - in stijl. De familie verblijft in Sankt Anton in een luxueuze chalet, waar een weekje all-in in de duurste formule bijna 70.000 euro kost. Kijk mee binnen in de chique plek, die een schril contrast vormt met wat Gert zelf vroeger meemaakte. “Precies daarom kan ik daar nu tiendubbel van genieten”, aldus Gert.

