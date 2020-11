Franse skigebieden komen in opstand tegen verplichte sluiting: “Wacht toch de evolutie van de cijfers af”

Wekenlang waren de professionals uit de sector bezig geweest met de voorbereiding van de heropening. Samen met de overheidsdiensten werkten ze aan een gezondheidsprotocol. Toegegeven, de vooruitzichten waren misschien niet zo best. Het zag er immers niet naar uit dat er veel buitenlandse toeristen zouden komen, maar de sector vertrouwde erop dat de Franse skiërs het meubilair zouden redden.

Ondanks de drukte in de ziekenhuizen in de Savoie en Haute-Savoie, wilde niemand geloven dat ook dit wintersportseizoen weer serieus zou worden ingekort. Vooral omdat het vorige seizoen er al op 15 maart opzat door een verplichte sluiting. Velen voelen zich nu bedrogen door de aankondiging van de president.

“Onmogelijk”

In een tv-toespraak over de versoepeling van de coronamaatregelen zei Macron dat de risico’s van het coronavirus het “onmogelijk” maken om de wintersport snel te laten hervatten. De Franse skigebieden, die ook bij Belgen zeer populair zijn, mogen door de coronacrisis zeker niet op tijd voor de kerstvakantie heropenen. Volgens de Franse president is een start in januari waarschijnlijker.

Volledig scherm Archiefbeeld skigebied Alpe d'Huez © AFP

Afwachten

“Maandag ontving de premier professionals uit de sector en vertelde hen dat de beslissing om al dan niet te heropenen tussen 5 en 10 december zou worden genomen”, zei Dominique Marcel, CEO van Compagnie des Alpes. “De volgende dag waren we dan ook zeer verbaasd om te horen dat de beslissing al zo goed als genomen was.” Patrick Mignola van het departement Savoie is het daarmee eens: “Wacht toch eerst tien dagen zoals afgesproken om te zien hoe de gezondheidssituatie evolueert en of er daling komt van het aantal coronapatiënten in de Alpenziekenhuizen, die vandaag de dag effectief verzadigd zijn.”

Professionals voeren nog steeds campagne om te kunnen openen tijdens de kerstperiode. “We zijn solidair met deze aanpak”, zegt Gérard Brémond, oprichter en voorzitter van Pierre & Vacances. “De aankondiging van de regering is nog niet definitief, hoewel het zeer waarschijnlijk is dat een heropening niet zal worden toegestaan.“

Volledig scherm Illustratiebeeld © Thinkstock

Sneeuwwandelen

Skigebieden zullen zich daarom toch moeten aanpassen aan de situatie, vindt François Badjily, directeur van het toerismebureau in skigebied Alpe d’Huez. “Als we het seizoen met 15 dagen moeten uitstellen om daarna een ​​redelijk normaal seizoen te hebben, zullen we dat moeten doen. In de bergen zijn we gewend om creatief te zijn, dus passen we ons aan”, zegt hij. De focus moet liggen op “wandelen” en “trektochten met sneeuwschoenen”, en de restaurants moeten een “afhaalsysteem” voorzien. De uitdaging voor de skistations zal dan ook zijn om “mensen te laten begrijpen dat een kerst in de bergen, ook als er niet geskied wordt, beter is dan een kerst in de stad”. Het zal nodig zijn om mensen aan te moedigen om naar de bergen te komen, “gewoon om een ​​week in de frisse lucht, in het hart van de natuur” door te brengen

Krokusvakantie

Woensdag legde Bruno Le Maire, minister van Economische Zaken, uit een nieuwe uitbraak na de feestdagen te willen vermijden, waardoor de skistations ook zouden moeten sluiten tijdens het hoogtepunt van het skiseizoen: de krokusvakantie, die de helft van de inkomsten vertegenwoordigt.

Maar de kerstvakantie op zich vertegenwoordigt ook nog steeds 20 tot 25 procent van de inkomsten, oftewel 2,5 miljard euro. En wat met Kerstmis verloren gaat, maakt Pasen nooit goed.

Volledig scherm Illustratiebeeld © Thinkstock

Finale beslissing

De finale beslissing van de Franse regering wordt de komende dagen verwacht en zal afhangen van de evolutie van de pandemie in eigen land en van wat de andere Alpenlanden gaan doen. Macron zei dat hij met zijn Europese partners gaat overleggen om de begindata voor het winterseizoen te coördineren. Het heeft de voorkeur, aldus de Franse president, om een ​​heropening van de gebieden in januari te plannen, maar alleen als de omstandigheden gunstig zijn.

“Oostenrijk en Zwitserland hebben nog geen definitief standpunt ingenomen”, verzekert Gérard Brémond. In Italië lijkt het erop dat besloten is te sluiten, net zoals in Duitsland.” Pierre & Vacances heeft al 500 seizoenarbeiders aangeworven, maar de vakantiewoningen moeten het vooralsnog zonder gasten stellen.

Merkel wil alle skicentra dicht

Maar als het afhangt van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, gaan de Europese skicentra volledig dicht voor het publiek deze winter. Maar ze is niet erg optimistisch dat dit zal lukken.

“Het skiseizoen komt eraan”, zei Merkel aan parlementsleden in Berlijn. Ze benadrukte daarbij dat alle niet-essentiële reizen en contacten vermeden moeten worden, nu Duitsland en vele andere Europese landen moeite hebben om de tweede coronagolf te bedwingen.

“We zullen een stemming proberen te krijgen over het sluiten van alle skigebieden. Jammer genoeg, als je de verklaringen hoort vanuit Oostenrijk, lijkt het er niet op dat dat makkelijk zal gaan. Maar we zullen het opnieuw proberen”, besloot Merkel.