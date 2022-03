Franse ski-trip wordt horrorvakantie: 450 Nederlandse studenten vroeger naar huis nadat sommigen in het ziekenhuis belanden

Showbizz Gert Verhulst viert verjaardag in Oostenrijk met zijn ‘Verhulst­jes’: “Ik ben een typische salonskiër”

Gert Verhulst en co gunnen ons straks weer een complexloze kijk op hun leven. In de derde reeks van 'De Verhulstjes' gaan we eindelijk zien hoe ze hun boterham verdienen. Maar een portie ontspanning mag uiteraard niet ontbreken: de hele familie zit momenteel in Tirol. Dolle pret verzekerd, temeer omdat Gert er vandaag zijn 54ste verjaardag viert. Speciaal voor ons geeft hij een kijkje achter de schermen van zijn skivakantie. “Vroeger stond ik op geleende latten, en kijk waar we nu verblijven!”

