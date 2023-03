Franse Senaat keurt pensioenhervorming goed: voortaan werken tot 64 jaar

Rusland bestempelt milieuorga­ni­sa­tie WWF als "buiten­land­se agent"

Rusland heeft nu ook milieuorganisatie WWF uitgeroepen tot "buitenlandse agent". De Russische afdeling van WWF kondigde aan dat ze tegen de beslissing van het ministerie van Justitie in beroep gaat. Wie als buitenlandse agent geregistreerd staat, moet rekening houden met beperkingen. Ngo's beklagen zich erover dat ze Russen afschrikken, uit angst om beschuldigd te worden van samenwerking met "buitenlandse agenten". WWF is ongerust dat de natuurbescherming in het, qua oppervlakte, grootste land ter wereld in het gedrang komt.