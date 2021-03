Franse scholiere loog over les van onthoofde Samuel Paty

Buitenland Franse miljardair en politicus Olivier Dassault sterft bij helikopter­crash

7 maart De Franse miljardair en politicus Olivier Dassault (69) is zondagavond overleden bij een helikoptercrash in de buurt van zijn buitenverblijf in Deauville, een badplaats in het noord-westen van Frankrijk. Dassault was volksvertegenwoordiger voor de centrum-rechtse partij Les Républicains (LR) en zoon van industriemagnaat Serge Dassault. In de lijst met de rijkste mensen ter wereld van zakenblad Forbes stond hij op plaats 361.