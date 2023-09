Franse scholen laten bijna 300 meisjes met ‘abaya’ niet toe, president Macron verdedigt verbod fel

Franse scholen hebben maandag bijna driehonderd meisjes de toegang tot de school geweigerd omdat ze een abaya droegen, een soort gewaad dat vrijwel het hele lichaam bedekt. De Franse regering heeft het uit het de Arabische wereld stammende gewaad, dat vooral door islamitische vrouwen wordt gedragen, verboden op scholen omdat het kledingstuk in strijd is met het karakter van de strikt seculiere staatsinstellingen. Maandag begon in Frankrijk het nieuwe schooljaar.

Aan het begin van het schooljaar verbood de Franse minister van Onderwijs Gabriel Attal het dragen van abaya’s. Hij baseerde zijn beslissing op het al lang bestaande verbod op zichtbare religieuze symbolen op scholen in Frankrijk, dat secularisme hoog in het vaandel draagt. De meeste meisjes gingen maandag uiteindelijk toch naar school en trokken daar de abaya voor uit. 67 schoolmeisjes weigerden dat en moesten naar huis, aldus Attal.

“Uitdagen”

President Emmanuel Macron heeft maandagavond het abayaverbod fel verdedigd. Volgens hem “misbruikt een kleine minderheid het kledingstuk om de islamitische godsdienst te kapen en de seculiere republiek uit te dagen”.

De strenge scheiding tussen staat en godsdienst is voor de Franse staat heilig. Het is al sinds 2004 uitdrukkelijk verboden in onderwijsinstellingen dingen te dragen waarmee een religieuze toewijding wordt uitgedrukt. Over de abaya en de mannelijke variant, de qamis, was echter nog geen duidelijkheid of dat kledij was waarmee het islamitische geloof wordt beleden.

In de discussie over de eventuele invoering van schooluniformen sprak de Franse president zich uit voor uniforme kleding. “Er is het uniform en er is uniforme kleding,” aldus Macron maandagavond in een interview met Youtuber Hugo Décrypte. “Zonder een uniform te hebben, kun je zeggen dat je een T-shirt, een spijkerbroek en een jasje aantrekt,” vond de president. “Je kunt dingen hebben die veel acceptabeler zijn voor jongeren, namelijk de uniforme kleding, die geen uniform is en die volgens mij minder streng is vanuit disciplinair oogpunt.”

Franse Raad van State

Het debat over de invoering van schooluniformen is in Frankrijk opnieuw opgelaaid omdat, volgens de autoriteiten, steeds meer meisjes zogenaamde abaya’s zouden dragen op school. De vraag of een verbod op abaya’s op scholen legaal is, ligt deze dinsdag voor bij de Franse Raad van State, de hoogste administratieve rechtbank van Frankrijk. Een vereniging voor de bescherming van de rechten van moslims (ADM) had een spoedberoep ingediend tegen het verbod.

