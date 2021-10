Franse scholen herdenken massaal onthoofde leraar Samuel Paty

Ontplof­fing in sjiitische moskee in Afghaanse stad Kandahar, “32 doden en 53 zwaargewon­den”

13:35 In een sjiitische moskee in de Afghaanse stad Kandahar deed zich vandaag tijdens het vrijdaggebed een zware ontploffing voor. Dat heeft de Qatarese nieuwszender al-Jazeera op gezag van veiligheidsbronnen gemeld. Er zouden “32 doden en 53 zwaargewonden” zijn, zo is vernomen uit een medische bron. Het aantal werd nog niet officieel bevestigd.