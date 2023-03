Franse rusthuisketen Orpea vindt akkoord met meerderheid schuldeisers

"Ongeveer 51 procent van de ongedekte financiële schuldeisers -goed voor ongeveer 1,9 miljard euro aan schulden- heeft zich bij de overeenkomst aangesloten", zegt Orpea in een persbericht. "Dit maakt de weg vrij voor een versnelde reddingsprocedure, met als doel het financiële herstructureringsplan in werking te laten treden". De groep wil die procedure één van de volgende dagen opstarten bij de handelsrechtbank in Nanterre.

Orpea was in januari 2022 in opspraak geraakt door het boek "Les Fossoyeurs" ("De doodgravers") van de Franse journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering en van ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen.

De groep torste ook 9,7 miljard euro schulden. Het financiële herstructureringsplan voorziet in de kwijtschelding van 3,8 miljard euro. Daarnaast wordt er voor 1,55 miljard euro nieuw geld gepompt in de groep.

Orpea België

Orpea België kondigde vorige maand al aan dat het zeven rusthuizen in Brussel en drie in Vlaanderen wilde sluiten. Het legde een toekomstplan op tafel waarbij 90 miljoen euro nodig is, al was toen niet duidelijk wie met dat geld over de brug moest komen. Er werd hiervoor gekeken naar de Franse moedermaatschappij, oftewel naar een externe investeerder. Morgen/dinsdag is er een raad van bestuur. Orpea België beheert een 60-tal rusthuizen en een 20-tal assistentiewoningen in ons land en stelt zo'n 4.000 mensen tewerk.