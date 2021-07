Franse regering krikt vaccinatiedoelstelling op wegens "vierde besmettingsgolf"

Franse ‘gezond­heids­pas’ vanaf vandaag verplicht

11:21 Volwassenen die een groot evenement of een culturele instelling in Frankrijk willen bezoeken, moeten vanaf vandaag een gezondheidspas kunnen tonen. De 'pass sanitaire’, ofwel de gezondheidspas, toont aan dat de bezitter is ingeënt tegen het coronavirus, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19. Vanaf augustus is de pas ook verplicht in cafés, restaurants en sommige winkelcentra.