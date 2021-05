Franse regering hoopt dat mondmaskers buiten niet meer nodig zullen zijn deze zomer

Minstens 600.000 kinderen tussen 12 en 15 kregen al eerste coronaprik in VS

10:38 Een week nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) er groen licht voor gaf, zijn al zeker 600.000 kinderen tussen 12 en 15 jaar in de Verenigde Staten ingeënt met een eerste dosis van het Pfizer-vaccin. In totaal komen zo’n 17 miljoen Amerikaanse kinderen in aanmerking voor vaccinatie tegen het coronavirus.