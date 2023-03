Franse regering drukt omstreden pensioenhervorming zonder stemming door: “Een permanente staatsgreep”

In het Elysée startte minder dan een uur voor de finale zitting in de Assemblée Nationale een nieuwe crisisvergadering. Macron verzamelde verscheidene ministers en kopstukken van het presidentiële kamp rond zich. Het ging om de vierde vergadering in minder dan 24 uur tijd. De regering van Borne heeft geen meerderheid in het lagerhuis, waardoor een goedkeuring van de veelbesproken pensioenhervorming een dubbeltje op zijn kant zou zijn.

Uiteindelijk omzeilt de Franse regering nu het parlement door een beroep te doen op grondwetsartikel 49.3. Volgens een deelnemer aan het overleg was men van mening dat er “te veel onzekerheid was over de stemming”.

De zitting in het parlement startte daarop met boegeroep. Er ontstond groot rumoer en parlementsleden begonnen het volkslied te zingen. De zitting werd korte tijd geschorst, maar dat leverde geen resultaat op. De premier werd uitgejouwd en sommige parlementsleden riepen luidkeels om het ontslag van Borne en haar regering.

“Geen weddenschap afsluiten”

“We mogen geen weddenschap afsluiten op de toekomst van onze pensioenen. En deze hervorming is noodzakelijk”, verklaarde Borne.

Ze stelde dat een goedkeuring van de hervorming op nauwelijks enkele stemmen zou aankomen. “Als iedereen naar eer en geweten en in overeenstemming met zijn vroegere standpunten had gestemd, zouden we ons niet in deze situatie bevinden.” Daarbij beklemtoonde ze dat het huidige wetsontwerp niet meer het aanvankelijke regeringsvoorstel was, maar dat de tekst tot stand was gekomen na een compromis in het parlement.

“Grillen van de president”

Olivier Faure van de socialistische oppositiepartij PS veroordeelde “de grillen van de president” al fors. Manuel Bompard van de eveneens linkse partij La France insoumise heeft het op Twitter over een “permanente staatsgreep”. “Het volk is tegen hen. Laten we ons van hen ontdoen”, schrijft hij.

Van 62 naar 64 jaar

De pensioenhervorming voorziet onder meer in een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, van 62 naar 64 jaar. Vooral de Republikeinse Partij (Les Républicains) was zeer verdeeld over de kwestie. De partij leek na een aantal toegevingen bereid voor de hervorming te stemmen, maar het risico was te groot dat niet alle parlementsleden van de partij dat zouden doen.

Het inroepen van het bijzondere grondwetsartikel wordt door analisten hoe dan ook beschouwd als een nederlaag voor Borne. Zij en Macron hadden eerder verklaard dat ze “alles zouden doen” om dit scenario te vermijden.

De senaat keurde deze voormiddag wel al een compromistekst goed. Het rechtse kamp heeft daar een meerderheid. Het voorstel werd aangenomen met 193 stemmen voor en 114 tegen.