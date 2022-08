Franse regering bestelt laserwapen voor Olympische Spelen in Parijs

Beachvolleybal tegen de achtergrond van de Eiffeltoren, paardensport in de prachtige tuin van het paleis van Versailles en de openingsceremonie op de Seine - Frankrijk is van plan om bezoekers van over de hele wereld te bekoren met alles wat Parijs te bieden heeft tijdens de Olympische Zomerspelen van 2024. De nieuwste, maar minder glamoureuze toevoeging aan het Olympische arsenaal is een laserwapensysteem dat drones uit de lucht zal schieten.

Het Franse ministerie van de Strijdkrachten kondigde in juni aan dat het een prototype heeft besteld van een anti-drone laserwapensysteem, HELMA-P genaamd. Dit wapen zal worden ingezet voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Het HELMA-P-systeem biedt een gekalibreerde reactie op drone-dreigingen, van het verblinden van de observatie-instrumenten van de drone tot het neutraliseren van een mini- of micro-drone (van 100g tot 25kg) door zijn structuur te veranderen, waardoor hij in een paar seconden valt”, zei het ministerie in een verklaring.

“De structuur veranderen” is een mooie manier om te zeggen dat het wapen een gat door elke potentiële drone kan branden. Dit prototype zal ook helpen “de kennis van het leger in de inzet ervan te verdiepen,” aangezien een anti-drone campagne een prioriteit is die door het Franse ministerie van de Strijdkrachten voor de periode 2019-2025 is vastgelegd, aldus de verklaring.

Stijgende dreiging

“De dreiging van drones is de laatste jaren exponentieel toegenomen, ook voor grote evenementen zoals de Olympische Spelen”, aldus Philippe Gros, onderzoeker bij de Franse veiligheids- en defensie denktank. Drones kunnen worden gebruikt om een bepaald gebied te scannen om de locatie van potentiële doelwitten te bepalen. Ze kunnen ook worden aangepast om wapens of explosieven te dragen. Minidrones, waar het Franse systeem zich op richt, hebben een actieve rol gespeeld in de frontlinie in Oekraïne.

“Afgezien van de laser zal het anti-drone-systeem ook radar- en radiofrequentiesensoren omvatten om te helpen bij het lokaliseren van drones. Eenmaal geïdentificeerd, heeft het wapen een dodelijk bereik van een kilometer”, zei Jean, hoofdingenieur wapens bij het ministerie van Defensie. Het ministerie weigerde om Jean’s achternaam bekend te maken uit veiligheidsoverwegingen.

Maar het gebruik van zo’n krachtig wapen in het dichtbevolkte Parijs, waar bezoekers van over de hele wereld samenkomen om de Olympische Spelen te vieren, brengt veiligheidszorgen met zich mee. “Een belangrijk onderdeel van het anti-drone laserprogramma is de veilige bediening van dit wapen”, zei Jean. Het is aan het team dat op de grond opereert om te bepalen of ze een drone moeten neerschieten of niet. “Bij deze beslissing zal rekening worden gehouden met het feit dat de val van de beschadigde drone tot enig gevaar zou kunnen leiden,” zei Jean.

Minder nevenschade

Een laserwapensysteem is ook een van de meest kosteneffectieve manieren om de groeiende drone-dreigingen in stedelijke gebieden aan te pakken, aldus deskundigen. “Een van de redenen waarom lasers interessant zijn, is omdat er, in vergelijking met onderscheppingsraketten, geen explosieven aan te pas komen. Zelfs als de drone ontploft, zijn het alleen brokstukken van de drone zelf die zullen vallen. In het algemeen brengt het minder nevenschade met zich mee,” vertelde Gros aan CNN.

Laserwapens bieden nog andere voordelen, waaronder precisie en lage operationele kosten. Dat verklaart waarom ze steeds populairder worden bij militaire mogendheden als de Verenigde Staten, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, aldus Gros.

Voor toeristen die in 2024 Parijs bezoeken, verzekerde het Ministerie van de Strijdkrachten dat zijn laserwapen niet te veel afleiding zal veroorzaken voor het publiek. “Het systeem is vrij onopvallend aangezien het geen licht uitzendt omdat de laser onzichtbaar is, zei Jean. “Het maakt ook geen lawaai. Het is eigenlijk een heel discreet wapen.”

