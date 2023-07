Franse rechter verbiedt mars tegen politiegeweld in Parijs: rellen vanwege doodgeschoten Nahel nog te recent

Spanje Chaos door storm in Zaragoza: straten in amper 15 minuten omgetoverd tot kolkende rivieren

Een twintig minuten durende storm met regen en hagel heeft donderdag voor chaos gezorgd in Zaragoza, de op vier na grootste stad van Spanje. Beelden tonen hoe mensen vastzitten in of op hun auto in straten die zijn omgetoverd tot kolkende rivieren.