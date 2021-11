Franse rechter oordeelt dat homopaar geen recht heeft op geboortepremie, maar roept wetgever wel op om wet aan te passen

Jobat Werken als bewakings­agent: dit zijn jouw taken (en het loon)

Verkeer je in goede conditie en kan je tegen een stootje? Bewaar je in elke situatie de controle, maar raak je wel lichtelijk in paniek bij de gedachte aan een 9-to-5-kantoorjob? Misschien is een baan in de bewaking dan wel op je lijf geschreven. Jobat.be belicht het wat en hoe van een job in deze sector.

16 november