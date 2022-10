Franse raffinaderijen blijven staken ondanks dwangbevel: 1 op de 3 tankstations in Frankrijk staat droog

Het personeel van de Franse raffinaderijen en brandstofopslagplaatsen zet de stakingen en blokkades gewoon voort. De werknemers negeren zo de dreigementen van de Franse regering om hen te dwingen weer aan het werk te gaan. Nochtans zijn bij Esso-ExxonMobil de eerste werknemers al opgevorderd. Intussen staat een op de drie tankstations in Frankrijk droog. De spanningen lopen soms hoog op in de rijen met mensen die aanschuiven om te kunnen tanken.



De Franse premier Elisabeth Borne besloot eerder al een noodwet te gebruiken om de stakingen in de olie-industrie te breken, met name bij het bedrijf Esso-Exxonmobil. Opslagplaatsen en raffinaderijen van de onderneming worden door stakend personeel geblokkeerd wat onder meer leidt tot lege benzinestations.

Het leidt tot grote frustraties bij de mensen die benzine of diesel willen scoren. “Dit is onaanvaardbaar in Frankrijk”, zegt Odette Libert aan VTM NIEUWS. “Gewoon omdat enkelingen de rest willen jennen. Het is hun probleem, niet dat van álle Fransen.”

Voor Benjamin Tange van vakbond CGT is dat “nu eenmaal het gevolg van een staking”. “Nogmaals, wij hebben de directie in juni al verwittigd om de onderhandelingen te starten. De directie heeft systematisch geweigerd en daardoor zitten we nu in deze situatie”, klinkt het droog.

Opvordering personeel

De Franse wet biedt de mogelijkheid om voor het algemeen belang in noodsituaties bepaalde individuele rechten zoals het stakingsrecht opzij te schuiven. De staat heeft ook de bevoegdheid om raffinaderijen te vorderen en essentiële arbeiders in noodgevallen te dwingen weer aan het werk te gaan. Degenen die dat weigeren riskeren een boete van 10.000 euro of zelfs een gevangenisstraf van zes maanden.

Het Franse ministerie van Energie verklaarde het proces voor het aanvragen van een vordering van het personeel te zijn gestart bij de raffinaderij van Esso-ExxonMobil in Gravenchon-Port Jérôme. De noodmaatregel zal volgens het ministerie vandaag al van kracht moeten worden. Bij Esso-ExxonMobil is er al een akkoord met sommige vakbonden en zijn er al mensen opgevorderd. Bij TotalEnergies ligt alles nog plat.

Volgens onze VTM NIEUWS-reporter ter plaatse in Duinkerke, Klaas Danneel, is die opvordering van personeel op lange termijn zeker geen oplossing. “Dat opgevorderde personeel zal de productie in de raffinaderijen niet heropstarten, maar er alleen voor zorgen dat de geblokkeerde vrachtwagens weer kunnen vertrekken naar de tankstations. Dus er zal even opnieuw brandstof zijn, maar enkele dagen later is het probleem weer gewoon even groot.”

Bendes

Er zijn ook bendes die profiteren van de staking. “Dat is zelfs redelijk hallucinant”, zegt onze verslaggever Klaas Danneel. “Dat zijn bendes die een volledig tankstation kapen en plunderen, die hun eigen bidons vullen met de beschikbare benzine en diesel en die dan verkopen aan woekerwinsten. Voor een liter benzine vroegen ze aan een tankstation in Parijs al meer dan 3,5 euro. Dat is compleet illegaal en de politie heeft zo al vijf mensen opgepakt.”

De stakingen, die worden gehouden om hogere lonen af te dwingen, hebben zes van de zeven raffinaderijen in Frankrijk lamgelegd. Dat heeft geleid tot landelijke brandstoftekorten die werden verergerd door paniekaankopen van consumenten. De vakbonden bevestigden dat de acties bij de vier vestigingen die eigendom zijn van het Franse TotalEnergies worden voortgezet.

Ook staking bij kernreactoren

Ook bij vijf Franse kernreactoren wordt gestaakt. Daar liggen de onderhoudswerkzaamheden stil. De acties zorgen echter niet voor een vermindering van de productiecapaciteit van de centrales, verklaarde een vertegenwoordiger van de Franse vakbond FNME.

De stakingen komen op een moment van grote onvrede bij de bevolking over de hoge energieprijzen en inflatie in Frankrijk. Ook hebben de enorme winsten van olie- en gasconcern TotalEnergies woede veroorzaakt bij de Fransen, wat ertoe leidde dat het concern werd opgeroepen om een extra belasting te betalen over de excessieve winsten. Die oproepen werden consequent geweigerd door de regering.

De onrust zou een impuls kunnen geven aan een grote demonstratie die zondag door linkse politieke partijen is gepland tegen het beleid van de regering van president Emmanuel Macron en de hoge kosten van levensonderhoud in het land.

Volledig scherm Stakers bij de raffinaderij van Esso-ExxonMobil in Port-Jérôme-sur-Seine. © REUTERS