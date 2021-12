Franse presidentskandidaat Zemmour doopt zijn partij ‘Reconquête’: “Als ik win, heroveren we het mooiste land ter wereld”

Activisten in de zaal

Voor de start van de bijeenkomst had in Parijs nog een manifestatie plaatsgevonden van tegenstanders van Zemmour. Volgens de politie waren daarbij 2.200 mensen aanwezig. De demonstratie in Parijs werd georganiseerd door ongeveer vijftig vakbonden, partijen en verenigingen. Volgens hen waren pakweg 10.000 mensen aanwezig. “Zemmour is Parijs ontvlucht”, juichte een woordvoerder van vakbond Solidaires. “Het is belangrijk om te laten zien dat we het oprukkende fascisme niet toelaten.” Uiteindelijk werden twee mensen aangehouden. Daarnaast vonden werden ook 46 tegenstanders van Zemmour opgepakt in Villepinte, omdat ze zich bevonden in een zone waar niet mocht worden gemanifesteerd.