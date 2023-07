Franse president Macron behoudt vertrouwen in premier Borne

INTERVIEW. Frankrijk­ken­ner over de rellen: “Voor de Fransen is de straat een arena, zelfs Lodewijk XIV wist het al”

Winkels worden geplunderd, bushokjes vernield, auto’s en zelfs gemeentehuizen in brand gestoken: de dood van Nahel, die dinsdag door een politieman in Nanterre (Parijs) werd doodgeschoten, heeft heel Frankrijk in lichterlaaie gezet. Frankrijkkenner Frederik Dhondt (VUB) reageert niet verbaasd. “Hoelang dit nog gaat duren, weet niemand, maar het is niet de repressie die de zaak gaat bekoelen”, zegt hij.