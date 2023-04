Franse president Macron afgebeeld als Adolf Hitler: "Het is schokkend”

De graffitikunstenaar had Macron gekarikaturiseerd als Adolf Hitler met een zwart pak en donkere ogen. Op de plaats van de snor van de dictatuur had Lekto de cijfers “49.3" geschreven, een verwijzing naar het grondwetsartikel dat de Franse regering heeft gebruikt om de pensioenhervorming door te duwen zonder goedkeuring van het parlement.

Satirisch of niet, Lekto is al eerder vervolgd voor “aanzetten tot haat”. In september moet hij trouwens terechtstaan voor een andere muurschildering waar Macron afgebeeld werd als een marionet van een Franse econoom, die uiteindelijk klacht had ingediend. De kunstenaar wordt beschuldigd van “het uitlokken van discriminatie, geweld en haat door antisemitische uitspraken”.