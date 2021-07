Franse president dient klacht in tegen man die posters van hem verspreidde als Hitler

Wordt Xavier Bertrand de grote uitdager van de Franse president? Minder arrogant dan Macron, meer kennis dan Le Pen

22 juni De Franse regionale verkiezingen draaiden verrassend uit: niet Emmanuel Macron of Marine Le Pen, maar centrumrechts is grote winnaar. Opvallend is de monsterscore in de noordelijke regio Hauts-de-France (die aan West-Vlaanderen grenst) van presidentskandidaat Xavier Bertrand (56) : hij haalde maar liefst 42%. Wie is deze volkse Fransman, die waarschijnlijk uitgroeit tot dé uitdager van president Macron in 2022? Een portret.