Franse premier grijpt naar noodmaatregel om staking brandstofdepots te breken

De Franse premier Elisabeth Borne heeft besloten een noodwet te gebruiken om de stakingen in de olie-industrie te breken, met name bij het bedrijf Esso-Exxonmobil. Opslagplaatsen en raffinaderijen van de onderneming worden door stakend personeel geblokkeerd wat onder meer leidt tot lege benzinestations. De Franse wet biedt de mogelijkheid om voor het algemeen belang in noodsituaties bepaalde individuele rechten zoals het stakingsrecht opzij te schuiven.

Volledig scherm Chaos bij een tankstation in Nice: iedereen wil tanken. © REUTERS

De stakingen bij TotalEnergies en Esso-ExxonMobil houden aan, ook al werd gisteravond een akkoord bereikt met een deel van de vakbonden. Een minderheid van het personeel bij de onderneming, met name dat van raffinaderijen, is het oneens en staakt door. Zowat een derde van de Franse tankstations, vooral in het noorden en in de regio Parijs, kampt met een tekort aan benzine en diesel.

De Franse regering wil nu ingrijpen. De Franse premier Elisabeth Borne doet dat via een noodwet, waardoor ze - in noodsituaties voor het algemeen belang - al het personeel dat essentieel is voor het functioneren van de geblokkeerde bedrijven het bevel kan geven aan het werk te gaan en te zorgen voor de levering van brandstof. Om dat te doen moeten de hoogste gezagsdragers in de departementen, de prefecten, worden ingeschakeld. Borne beklemtoonde in haar toespraak tot het parlement dat een minderheid voor alle problemen zorgt, berichten Franse media.

Bij Esso-ExxonMobil hebben twee grote vakbonden een akkoord bereikt met de directie. De twee minderheidsvakbonden CGT en FO vinden de koopkrachtstijging echter niet voldoende en staken daarom voort. Deze ochtend wordt er dan ook niet gewerkt in de raffinaderijen van Fos-sur-Mer (in het zuiden van Frankrijk) en in de raffinaderij van Gravenchon (in Normandië). Het gaat al om de 22ste actiedag op rij.

“De toestand voor onze burgers is zo moeilijk en op veel plaatsen onverdraaglijk”, aldus Borne. Ook bij de energiegigant TotalEnergies zijn er stakingen en blokkades. Borne riep op snel tot een akkoord te komen. Anders gaat ze daar op dezelfde manier ingrijpen.

Volledig scherm Werknemers van TotalEnergies in Le Havre aan een stakingspiket. © AFP

De directie van Esso-ExxonMobil maakt voor volgend jaar een enveloppe vrij met 6,5 procent meer loon, een winstpremie en een hogere vergoeding voor de duurdere mobiliteit. Maar voor de vakbond GCT is dat niet genoeg, want “de enveloppe bevat ook de voorziene anciënniteitsverhogingen”. De vakbond vraagt 10 procent meer loon.

Volledig scherm Steeds meer tankstations vallen zonder een of meerdere brandstoffen. © Photo News

Bij TotalEnergies stemde een meerderheid van de leden van CGT ervoor om de staking verder te zetten. Vier sites blijven dan ook geblokkeerd. Het gaat om de grootste raffinaderij van het land (in Normandië), de bioraffinaderij in La Mède, de raffinaderij van Feyzin en een brandstofdepot in het noorden van Frankrijk. CGT wacht nog altijd op een nieuw voorstel van de directie van TotalEnergies.

