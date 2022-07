Franse politie voert grote operatie uit in door drugsoorlog geteisterde Marseille

Drugsbendes domineren in het Zuid-Franse Marseille hele woonwijken, regelmatig zijn er dodelijke afrekeningen, maar nu slaat de Franse politie terug in de drugsoorlog. In totaal 550 speciale eenheden zouden plaatselijke politieagenten bijgestaan hebben om 45 razzia’s uit te voeren in 30 wijken in voornamelijk de stadsrand. Dat deelde Frédérique Camilleri, politieprefect van het departement Bouches-du-Rhône, mee.