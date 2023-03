Franse politie treedt op tegen betogers bij massale pensioenprotesten, ruim tachtig arrestaties in Parijs

Frankrijk verhoogt pensioen­leef­tijd. Is dat ook bij ons aan de orde? Experten leggen uit

Frankrijk verhoogt de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De pensioenleeftijd in ons land is vandaag 65 jaar, maar de regering Michel-I besliste in 2014 om de pensioenleeftijd in ons land stelselmatig te verhogen tot 67 jaar. Hoe zat dat ook alweer? Vanaf wanneer gaat de leeftijdsgrens omhoog? We vroegen het aan arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) en pensioenexpert Ria Janvier (UAntwerpen). “Men schuift het probleem door, het wordt een vicieuze cirkel.”