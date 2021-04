Franse politie pakt 7 ex-leden Rode Brigades op

LIVE. Alle leerlingen in Franstalig onderwijs vanaf 10 mei weer voltijds naar school - Zwangere vrouw overleden aan Covid-19 in Brussel

10:43 Mogen de leerlingen van de tweede en derde graad secundair binnenkort weer voltijds naar school? Dat is de vraag die het onderwijsoverleg vandaag op haar bord krijgt. In de Franse gemeenschap is de knoop al doorgehakt: alle leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs zullen er vanaf maandag 10 mei opnieuw voltijds naar school kunnen gaan. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.