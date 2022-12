Franse politie opent onderzoek naar zorgwekkende verdwijning van Amerikaanse student (22)

Het parket van Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk, heeft een onderzoek geopend naar de verdwijning van de 22-jarige Ken DeLand. De Amerikaanse student verbleef in Frankrijk in het kader van zijn studies. Normaal gezien zou hij deze week terugkeren naar de Verenigde Staten, maar zijn familie heeft al twee weken niets meer van hem gehoord. Volgens de Franse politie gaat het om een zorgwekkende verdwijning.

De 22-jarige Ken DeLand, student aan de St. John Fisher-universiteit in de staat New York, studeerde in Frankrijk aan de universiteit van Grenoble-Alpes. Hoewel hij deze week terug naar huis zou keren, is de jongeman sinds een paar weken spoorloos.

Volgens het parket van Grenoble zou de Amerikaanse student aan verschillende mensen hebben toevertrouwd dat hij “onvoorbereid” in Frankrijk was aangekomen en veel moeite had om vrienden te maken. Hij zou bovendien gezegd hebben dat hij Marseille nog wou bezoeken vooraleer naar de VS terug te keren.

De Amerikaanse nieuwszender ABC News meldt dat DeLand een laatste keer naar huis belde op 27 november. De student vertelde toen aan zijn vader dat hij een trein ging nemen richting Valence, een gemeente in de buurt van Lyon. Sindsdien heeft de familie van Ken geen nieuws meer vernomen. “Het is niet Kenny’s gewoonte om ons niet te vertellen wat er aan de hand is. Normaal horen we bijna dagelijks van hem”, zei Kens vader in het televisieprogramma ‘Good Morning America’.

“We vrezen het ergste”

Op 3 december werd DeLand, die ongeveer 1,82 meter groot is en 86 kilogram weegt, nog gefilmd in een Decathlon-winkel in Montélimar, op zo’n 47 kilometer van Valence. Hij droeg toen een rode jas, een sjaal, een grijze muts, een blauwe jeans en een zwarte rugzak.

“Help ons alsjeblieft”, smeekt ook Kens moeder Carol Laws. De vrouw blijft naar eigen zeggen contact met haar zoon zoeken, maar zonder enig succes. De familie van de student heeft nu ook een website gelanceerd om tips en informatie te verzamelen. “We vrezen het ergste en willen hem vinden”, klinkt het.

