Franse politie ontdekt twee babylijkjes in vriezer van 41-jarige huismoeder

KIJK. Migrant vliegt over zwaarbe­waak­te buiten­grens van Europa met parapente

In de Spaanse enclave Melilla in het noorden van Marokko is een migrant erin geslaagd de zwaarbewaakte buitengrens van Europa te omzeilen met een parapente. Daarmee vloog hij Europa binnen, over een grenshekken van 10 meter hoog.

12:01