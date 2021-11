Franse politie massaal op zoek naar meisje (17) dat verdween tijdens hardlopen

Handgebaar redt 16-jarig Amerikaans meisje uit handen van haar ontvoerder: wat is dat handgebaar? Hoe werkt het? En kent men het hier ook?

In de Verenigde Staten is een 16-jarig meisje uit de handen van haar ontvoerder gered dankzij een handgebaar. Het gebaar werd begin april 2020 in het leven geroepen door de Canadian Women’s Foundation waarop diezelfde organisatie in de VS eveneens ging promoten. “Het handgebaar is helaas weinig bekend in België", zegt Stephan Smets van Child Focus. De organisatie moedigt het initiatief wel aan.

