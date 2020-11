Franse politie legt feest met 300 mensen stil en wordt met flessen bekogeld

Vlaanderen Politie legt ene lockdown­feest­je na het andere (al dan niet met lachgas) stil: “Wie gelooft nog iets van die coronatoe­stand? Het is allemaal in de handen van God”

12 november Sinds de tweede lockdown van kracht is - 2 november - heeft de politie al verschillende feestjes moeten stilleggen in Vlaanderen, vaak met lachgas in een hotelkamer. Vooral in Antwerpen lijkt dat fenomeen populair.