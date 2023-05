Franse politie gebruikt traangas en waterkanon tijdens 1 mei-marsen tegen pensioenhervormingen Macron

In hoofdstad Parijs en in Nantes, in het westen van Frankrijk, heeft de politie traangas gebruikt tegen demonstranten. Die kwamen naar aanleiding van de Dag van de Arbeid op straat om te protesteren tegen de pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. Duizenden kwamen bij onze zuiderburen op straat na een oproep van de vakbonden.

KIJK. Politie zet traangas in tegen manifestanten Parijs

De vakbonden hadden gehoopt “een tsunami” aan demonstranten om te tonen dat ze de strijd tegen de hervorming niet opgeven. In totaal kwamen er volgens de autoriteiten in heel Frankrijk zo’n 500 à 650.000 demonstranten op straat. De vakbonden hoopten op zeker 1 miljoen deelnemers.

De afgelopen jaren kwamen er steeds ruim 100.000 Fransen op straat op 1 mei, dat ook in Frankrijk een nationale feestdag is. De laatste keer dat de acht Franse vakbonden samen een mars organiseerden, protesteerden er volgens de politie 456.000 mensen, volgens de vakbonden bijna 1,2 miljoen.

Volledig scherm De politie gebruikt het waterkanon in Toulouse tegen demonstranten op een 1 mei-betoging. © AFP

Demonstranten opgepakt, agenten gewond

De protesten werden op verschillende plekken in Frankrijk ook ontsierd. Zo werden er in Parijs projectielen gegooid naar de politie, werden deelfietsen in brand gestoken en werden bushaltes afgebroken. Er stonden 5.000 agenten klaar om in te grijpen en dat deden ze ook met traangas en charges. Er zijn verschillende agenten gewond.

Volledig scherm In Lyon moest een bushokje het ontgelden. © Photo News

Volledig scherm Er werd in Lyon ook brand gesticht. © Photo News

In het zuidoostelijke Lyon werden voertuigen in brand gestoken. Verschillende handelszaken werden gesloopt, tonen televisiebeelden volgens persagentschap Reuters. In Nantes, waar de politie ook traangas inzette, woedde er brand voor een gebouw van de overheid.

Volledig scherm Demonstranten bij de Vieux-Port van Marseille. © AFP

In onder meer Bordeaux, Lyon, Marseille en Toulouse sneuvelden ook ramen van winkels en banken of werden vuilnisbakken en auto’s in brand gestoken. Tientallen demonstranten zijn gearresteerd.

Volledig scherm Een demonstrant in Parijs maakt zich klaar om met een steen te gooien. Achter de persoon zijn een gesloopt bushokje en kapotte elektrische deelfietsen te zien. © AFP

“Kunnen niet regeren zonder steun van volk”

Macron verhoogde de pensioenleeftijd van 62 naar 64, ondanks groot protest in Frankrijk. Zijn populariteit kelderde daardoor naar het laagste punt sinds de crisis met de Gele Hesjes in 2018 en 2019. Wanneer de president zich onder de mensen begeeft, wordt hij nu uitgejouwd.

Volledig scherm Verschillende vakbonden samen namen deel aan een mars in Parijs tegen de pensioenhervorming van Macron. © REUTERS

Sophie Binet, van de extreemlinkse vakbond CGT, zei voor de start van het protest dat er nog niet besloten is of er met de regering zal worden gepraat over andere aan werk gerelateerde dossiers. “Ze kunnen niet regeren zonder de steun van hun volk”, zei de vakbondsvrouw.

Bij de hervormingsgezinde vakbond CFDT klaagt men ook dat Macron weigert te luisteren naar de eis van “één van de krachtigste sociale bewegingen in decennia”. “We moeten nu andere voorstellen over lonen en werkomstandigheden op tafel leggen”, zei voorzitter Laurent Berger aan de zender BFM TV.