Franse politie arresteert met machete gewapende man in Parijs

Dit weten we tot nu toe over terreur­daad in Wenen: politie houdt grote klopjacht, vijf burgers komen om

14:48 In het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben gisterenavond iets na 20 uur meerdere schietpartijen plaatsgevonden. De aanslag heeft aan zeker vijf mensen het leven gekost. Er vielen ook 15 gewonden. Een 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit is doodgeschoten door de politie. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken had hij banden met terreurgroep Islamitische Staat. Het is nog onduidelijk of er meerdere daders waren. Dit weten we tot nu toe over de gebeurtenissen in Wenen.