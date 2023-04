Franse politicus Jean-Marie Le Pen (94) opgenomen in ziekenhuis na hartaanval

Le Pen werd naar een publiek ziekenhuis in de hoofdstedelijke regio gebracht nadat hij eerder vandaag in elkaar zakte. Volgens artsen is de toestand van de voormalige politicus “ernstig”. Le Pen is in het bijzijn van zijn familie, klinkt het. Zijn familie en geliefden zijn bezorgd, maar kalm”, zei zijn adviseur Lorrain de Saint Affrique, die nog meldt dat Le Pen bij bewustzijn is.