Franse politicus Balkany krijgt elektronische enkelband na fraudeveroordeling

Eengezins­wo­nin­gen verboden: zet Duitse stad binnenkort de toon in strijd om open ruimte?

12:21 Is het einde van de eengezinswoning in zicht? Het is voer voor discussie in Duitsland, nu er in het noorden van Hamburg voorlopig geen nieuwe eengezinswoningen meer gebouwd mogen worden. De woningen zouden niet milieuvriendelijk zijn en te veel open ruimte in beslag nemen. De beslissing van de lokale Hamburgse rood-groene coalitie lokt alvast heel wat reactie uit.