Franse parlementsverkiezingen beloven nek-aan-nekrace te worden tussen twee blokken

Ondanks de nek-aan-nekrace kan het alle kanten uit, want de verkiezingen gaan volgens het principe van “the winner takes it all”. Er zijn 577 zitjes in de Assemblée - één per kiesdistrict - en enkel wie 12,5 procent haalt in eerste zit mag naar de tweede ronde, tenzij er iemand de absolute meerderheid haalt in de eerste ronde. Dan is die verkozen.