Franse overheid vordert stakend personeel van oliedepot op om brandstoftekorten tegen te gaan

Bij het oliedepot van Fos-sur-Mer in het zuiden van Frankrijk is 90 procent van het personeel in staking als protest tegen de geplande pensioenhervorming. De overheid heeft daarom een aantal personeelsleden laten opvorderen. Door personeel verplicht aan het werk te zetten, wil men vermijden dat de brandstoftekorten in de regio verder zouden uitbreiden. Ook het gebied rond Lyon wordt met een oliepijpleiding vanuit dit depot bevoorraad.

In de Bouches-du-Rhone had zowat de helft van de tankstations een tekort aan benzine of diesel, ruim een derde stond helemaal droog. Het tanken is er gerantsoeneerd tot maximaal 30 liter per voertuig. Tanken in een jerrycan is er helemaal verboden.

Op nationaal niveau is er volgens de bevoegde minister geen sprake van massale brandstoftekorten. Volgens het Franse persagentschap AFP heeft 8 procent van de Franse tankstations een tekort aan benzine of diesel.

Van de ongeveer 200 oliedepots in Frankrijk zijn er tussen de vijf en acht geblokkeerd. Tegelijk verharden ook de acties in de raffinaderijen: onder meer bij TotalEnergies in Normandië en bij Petronineas in Lavéra in het zuiden ligt de productie stil. In de nacht van maandag op dinsdag zijn de ordediensten tussengekomen om de petroleumterminal in Donges (in het westen van Frankrijk) te deblokkeren. Stakers hadden die al een week bezet.

KIJK. Onrust in Frankrijk blijft aanhouden na pensioenhervorming

287 arrestaties

Bij protesten in heel het land zijn gisteren meer dan 287 manifestanten opgepakt. In het centrum van Parijs hadden kleine groepen demonstranten vuilnisbakken, fietsen en verschillende andere voorwerpen in brand gestoken. De brandweer is in totaal 240 keer moeten tussenkomen. Volgens de nieuwszender BFMTV zijn in de hoofdstad ook elf politiemensen gewond geraakt.

Het tumult ontstond nadat de twee moties van wantrouwen tegen de Franse regering verworpen werden. De moties waren voor de parlementsleden de laatste mogelijkheid om de omstreden pensioenhervorming tegen te houden.

De verhoging van de pensioenleeftijd en de beslissing van de regering om die hervorming zonder stemming in het parlement door te drukken, heeft tot veel ongenoegen geleid bij een deel van de Franse bevolking. De Franse president Emmanuel Macron zal woensdag om 13 uur rechtstreeks een tv-interview aan de zenders TF1 en France 2 geven over de pensioenhervorming en de sociale onrust in het land.

